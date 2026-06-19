【ザ・トラック No.02 1/32 日野 HE トレーラ】 12月 発売予定 価格：14,300円 青島文化教材社は、プラモデル「ザ・トラック No.02 1/32 日野 HE トレーラ」を12月に発売する。価格は14,300円。6月26日14時より予約受付を開始する。 本商品は日野のHEハイキャブ後期型を再現したトラクタ＆トレーラを1/32スケールプラモデル化したもの。 HE専用