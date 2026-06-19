【ザ・トラック No.02 1/32 日野 HE トレーラ】 12月 発売予定 価格：14,300円

青島文化教材社は、プラモデル「ザ・トラック No.02 1/32 日野 HE トレーラ」を12月に発売する。価格は14,300円。6月26日14時より予約受付を開始する。

本商品は日野のHEハイキャブ後期型を再現したトラクタ＆トレーラを1/32スケールプラモデル化したもの。

HE専用シャーシや40feet海上コンテナパーツが付属。さらにEF700型V8エンジンなど、細部のディテールを再現したパーツも付いており、内部まで作り込まれている。

また、成型色も見直され、無塗装でも商品画像に近いカラーリングで組み立てることができる。

Copyright(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd. All rights reserved.

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。

※日野自動車(株)監修中