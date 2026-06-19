新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月20日（土）より劇場版「ポケットモンスター」全24作品を４週間連続で毎週土日に順次無料放送する。 アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界でポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズ。TVアニメは1997年４月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー