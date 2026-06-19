週末はABEMAでポケモン！劇場版長編全24作品を４週連続無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月20日（土）より劇場版「ポケットモンスター」全24作品を４週間連続で毎週土日に順次無料放送する。
アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界でポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズ。TVアニメは1997年４月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が2023年３月までの約26年間にわたり描かれた。2023年４月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中。また劇場版シリーズも1998年公開の『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』を皮切りに数多く制作されており、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。
このたび、アニメ「ポケットモンスター」チャンネルの特別企画として決定した劇場版の無料一挙放送企画では、６月20日（土）から４週連続で劇場版長編全24作品を順次無料放送。1998年公開の第１作『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』から2020年公開の『劇場版ポケットモンスター ココ』までの全ポケモン映画を無料で楽しめる。さらに、放送後１週間の無料配信も実施。
なおABEMAのアニメ「ポケットモンスター」チャンネルでは、地上波放送中の最新作を含む歴代TVアニメ全８シリーズをはじめ、劇場版長編全24作品さらに劇場版短編・スピンオフからOVA、ポケモンショートアニメまでアニメ「ポケットモンスター」作品を毎日無料放送中。
(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
(C) Pokemon】 ・劇場版作品
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(C) Pokemon
(C) 1998-2020 ピカチュウプロジェクト
アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界でポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズ。TVアニメは1997年４月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が2023年３月までの約26年間にわたり描かれた。2023年４月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中。また劇場版シリーズも1998年公開の『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』を皮切りに数多く制作されており、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。
なおABEMAのアニメ「ポケットモンスター」チャンネルでは、地上波放送中の最新作を含む歴代TVアニメ全８シリーズをはじめ、劇場版長編全24作品さらに劇場版短編・スピンオフからOVA、ポケモンショートアニメまでアニメ「ポケットモンスター」作品を毎日無料放送中。
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