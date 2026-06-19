BMW M4をベースに610psと71.2kg-mアルピナと別れを告げたボーフェンジーペン家がリリースした、ボーフェンジーペン・ザガート。ダッシュボード上には、ベースとなったBMW M4 コンペティション・コンバーチブルと同じ、カーブを描いたモニターパネルが鎮座している。【画像】一家の哲学がMへ融合ボーフェンジーペン・ザガートベースのM4ビジョン・アルピナと05 GTも全99枚優美なスタイリングやインテリアと調和しにくい、そ