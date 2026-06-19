森保一監督のある映像が話題になっている。日本代表を特集した『NHKスペシャル』内での一幕だ。今年３月のイギリス遠征で、イングランド代表と対戦した翌日、森保監督は相手キャプテンのハリー・ケインとセルフィーで２ショットを撮影。そして満面の笑みを浮かべながら、密着カメラに向かって「めっちゃこれすごいよ」「ハリー・ケインと自撮りをしているところを撮られてしまった。ミーハー監督を見られてしまった」と伝えた