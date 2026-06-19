8月15日・16日に東京ビッグサイトで開催予定の「コミックマーケット108（C108）」に先駆け、コミックマーケット準備会は公式ホームページおよび公式Xを通じて、コミケ50周年記念の新作グッズ情報を更新しました。公開されたラインアップの中で特に注目したいのが、「食べられるコミケ雲（ぽっぷこーん）」。前回のコミックマーケット107（C107）で大きな話題を呼び、瞬く間に完売した「食べられるコミケ雲」がコンセプトはその