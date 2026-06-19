原作は「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題の小説。コミカライズはコミックシーモアで上位にランクイン、累計100万部突破（紙・電子DL数を含む）するなど好評を博している、幸せな人生修復物語『手札が多めのビクトリア』のアニメが2026年7月7日（火）よりテレ東系列にて放送されることも決定している。 この度本作のショートPV～ビクトリアとジェフリー編～が