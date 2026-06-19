原作は「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題の小説。コミカライズはコミックシーモアで上位にランクイン、累計100万部突破（紙・電子DL数を含む）するなど好評を博している、幸せな人生修復物語『手札が多めのビクトリア』のアニメが2026年7月7日（火）よりテレ東系列にて放送されることも決定している。

この度本作のショートPV～ビクトリアとジェフリー編～が公開となった。ビクトリアとジェフリーの出会い、そして2人の関係がどう発展していくのかが気になる映像となっている。

【PV】TVアニメ『手札が多めのビクトリア』ショートPV～ビクトリアとジェフリー編

さらに6/27（土）15時よりオンライン先行上映会と放送直前特番の生配信が決定している。放送に先駆けて1話と2話の上映、さらにはメインキャストによるトーク番組を配信予定だ。公式サイトと公式Xをチェックの上、今後の続報に期待だ。

声の出演

・ビクトリア・セラーズ：安済知佳

・ノンナ：若山詩音

・ジェフリー・アッシャー：阿座上洋平

・エドワード・アッシャー：小野大輔

・クラーク・アンダーソン：潘めぐみ

・ザハーロ：古川慎

・コンラッド・アシュベリー：逢坂良太

・セドリック・アシュベリー：小野賢章

・ランコム：野島健児

・ヨラナ・ヘインズ：秋保佐永子

・バーナード・フィッチャー：家中宏