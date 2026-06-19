アップルが発表した「Siri AI」は決して“最強のAI”ではない。だが、AI技術をデバイスに溶け込ませるかたちで再構築し、勝つべきゲームそのものを選び直して強みを発揮しようとしている──。そんな戦略が浮き彫りになってきた。