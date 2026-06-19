6月18日放送の『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』（BS朝日）に、お笑いコンビ「エルフ」の荒川がゲスト出演した。同番組はケンドーコバヤシがホストをつとめる情報バラエティ。仕事で日本各地のビジネスホテルを利用することが多いケンコバが、ビジホの料金や施設を紹介するだけでなく、周囲の街を散策。ケンコバのアンテナに引っかかった店で、のどを潤す最高の一杯とともに美味しいメニューも紹介する。この回で紹介さ