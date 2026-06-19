6月18日放送の『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』（BS朝日）に、お笑いコンビ「エルフ」の荒川がゲスト出演した。

同番組はケンドーコバヤシがホストをつとめる情報バラエティ。仕事で日本各地のビジネスホテルを利用することが多いケンコバが、ビジホの料金や施設を紹介するだけでなく、周囲の街を散策。ケンコバのアンテナに引っかかった店で、のどを潤す最高の一杯とともに美味しいメニューも紹介する。

この回で紹介されたのは東京・錦糸町のビジホ。オープニングでケンコバが「そもそもね、粗品に怒られて元気なくてガリガリやって。で、飲みに行こうってな」と、荒川を誘った理由を説明すると、荒川は「誤解もありましたんで、それも解きたい」と約束。2025年12月に放送された女芸人No.1を決めるお笑い賞レース『THE W』（日本テレビ系）で、荒川と霜降り明星・粗品との間で起きた“ひと悶着”について、話すことになった。

ビジホに到着した二人は、客室やサービスを確認。荒川はメイクや付けまつげなどを落とし、すっぴんでお風呂タイムを楽しんだ。日が暮れて、二人は錦糸町歓楽街をブラブラ。飛び込んだのは、ホルモン焼きの店だった。

まずは生ビールで「喉ぬらし」をしたところで、話題は冒頭に約束していた件に。

『THE W』の3日ほど後に収録現場で荒川と一緒になったケンコバは、その姿をみて「痩せすぎや！」と驚いたという。荒川は痩せた理由について「その前からお酒やめたりとかしてたので、『THE W』の前からずっと痩せてはいたんですけど、あれよあれよという間にネットでは『粗品さんのせいで激ヤセしたんちゃうか？』みたいになって」と説明。

ケンコバが「粗品のせいではなかったの？」と質問すると、荒川は少し考えてから「ん〜、なかったというわけではないです」と返答。ケンコバが「あった!?」と爆笑すると、荒川は「私が言いたかったのは、粗品さんのせいだけじゃないんですよって」と話した。

「『THE W』では審査員を務めた粗品さんが『1秒も面白くなかった』など、辛口のコメントを連発。エルフに対し『普段、質の悪い客の前でやっているから』とコメントすると、荒川さんが『Wから出てってください！迷惑なんです』と反論しました。こうしたやり取りがSNS上では大きな論議となり、その中で荒川さんの痩せた姿もクローズアップされました。ダイエットしていたとはいえ、やはり粗品さんとの一件は相当、精神的にこたえたようです」（芸能記者）

その『THE W』だが、今年は開催されず、そのまま終了の可能性もあると、6月19日のスポニチアネックスが報じている。同大会は2017年年にスタートし、2025年が第9回だった。荒川と粗品の“ひと悶着”の影響もあったのだろうか。