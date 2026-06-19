シンカがこの日の取引終了後に、フィックスターズと資本提携契約を締結すると発表した。 両社はシンカの主力製品であるクラウド型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」におけるＡＩ機能の強化及び高度化を目的に今年３月に業務提携したが、今回の資本提携は両社の更なる連携を深めるのが狙い。シンカはＦスターズ１００％子会社のＦｉｘｓｔａｒｓＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔを割当先とする