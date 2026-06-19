フジシールインターナショナルが続伸。岡三証券は１８日、同社株のレーティングを「中立」から「強気」に引き上げた。目標株価は３０００円から３８００円に見直した。各リージョンで原材料は問題なく調達できているとみており、同証券では２７年３月期の連結営業利益を前期比１３．４％増の２３２億円（会社計画２２２億円）と予想。低採算製品の見直しや工場における省人化・生産性向上などの効果を織