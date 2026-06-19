午後３時現在の東証プライムの値上がり銘柄数は５４６、値下がり銘柄数は９７６、変わらずは３３銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、石油・石炭、鉱業など。値下がりで目立つのは銀行、精密機器、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS