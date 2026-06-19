夏祭りシーズンを前に、屋台の定番グルメをカップ焼そばで再現した人気商品が再登場します。明星食品は、「明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」を6月22日に全国発売すると発表しました。本商品は2022年、2024年にも発売されており、いずれも好評だったことから今回の再発売が決定。品質やパッケージデザインはそのままに、再び店頭に並びます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「明星 築地銀だこ監修 た