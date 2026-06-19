フューチャーモデル株式会社は、グローバルAIウェアラブルブランド「Rokid（ロキッド）」が展開する次世代AIグラス「Rokid スマートAIグラス」について、2026年6月17日（水）11時より予約販売を開始した。予約販売は、Rokid公式サイトをはじめとするオンラインサイト、および一部家電量販店にて順次受付を開始する。公式オンラインでは、『全額予約プラン』と『2,000円予約プラン』の2種類を用意し、一部家電量販店の店頭でも予約