離婚して今の住居はもうすぐ住めなくなり、仕事も退職して求職中。【こんな人が居るなんて…】ゲリラ豪雨に襲われた女子高生が雨宿りしていると、車から男が降りてきて…すぐに新しい家を見つけたいのに、まともな物件を紹介してもらえなくて......。10年以上前、Hさん（投稿時：千葉県在住40代女性）は不動産会社で涙をこらえられなかった。＜Hさんからのおたより＞今から10年以上前、離婚に伴いマンションを売却し、新たな住居を