SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス「BMSG FES'26」の開催が決定。2026年10月10日（土）、11日（日）、12日（月・祝）の3日間、昨年に続き、東京・お台場にて開催される。本情報は6月18日（木）に開催されたSKY-HIの日本武道館2DAYS『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』2日目公演にて発表されたもの。サプライズでの発表に、会場からは大きな歓声と拍手が送られた。「BMSG FES」は、