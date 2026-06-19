「BCNランキング」2026年6月8日〜14日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17（アップル）2位iPhone 17e（アップル）3位Pixel 10a（Google）4位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）5位Galaxy S26（SAMSUNG）6位iPhone 17 Pro（アップル）7位moto g66j 5G（Motorola Mobility）8位A5 5G（OPPO）9位Xperia 10 VII（ソニー）10位iPhone 16