今までの習慣を見直すと、目に見える変化が生まれやすいのが「ファッション」。ここでは、読者代表組織「ESSEベストフレンズ101（ワンオーワン）」のメンバーが、実際にやめてよかったファッションの習慣をご紹介。クローゼットや思い込みを見直すことで、ムダ買いが減り、コーデ選びがラクになったようです。1：着ない服をとっておくのをやめたクローゼットの整理で着たいファッションが明確化！【写真】カラー&骨格診断で似