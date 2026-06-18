バラエティー番組などのテレビへの出演がめじろ押しの本木雅弘。【写真】内田裕也さんに長男・UTAも…本木雅弘“一家”の只者ではないオーラ「昨年12月に60歳の還暦を迎えましたが、6月12日には還暦を記念した6050円の写真集を発売。19日に主演映画『黒牢城』が公開されます。普段は、あまりバラエティー番組に出ない本木さんが、義母にあたる樹木希林さんとのエピソードを明かすなど、サービス精神にあふれています」（スポーツ