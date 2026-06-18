現代社会において、私たちの生活と切っても切り離せないもの――「スマートフォン」。

その電源は、私たちの生命線といっても過言ではない。

今回は、そんなスマホの電源を守る「モバイルバッテリー」について、「レンタル」と「所有」のどちらがベストなのか、結論を出す！！！

筆者「お集まりいただきありがとうございます」

A「なんですかこれ」

C「仕事あるんですけど」

筆者「僕、最近モバイルバッテリーを新しく買うか迷っていて、CHARGESPOTに切り替えるのもいいなって。3ヶ月くらい迷ってるんで、一回皆さんに議論してもらおうかなと。議論にやる気を出してもらうため、勝った方にはお菓子をあげます」

B「そのためだけに呼んだんですか！」

D「仕事ないの？」

オフィスで仕事中のメンバーを急遽連行したため、散々な言われようだが、僕には武器があった。

C「えええケーキ！！！」

筆者「さっき取引先の方にいただきました」

D「駄菓子とかかと思ったら、ケーキ！！ 食べたい、普通に」

A「勝ちます」

勝負への闘志を高めたところで、いざスタート！

レンタルユーザーBの主張

B「僕、絶対にこのブルーベリーのヤツを食べます！ 先手、よろしいでしょうか」

ブルーベリー狙いのBは、先日、出先でいそいそとCHARGESPOTを借りていたため招集した。レンタルヘビーユーザーだ。CHARGESPOT設置場所への嗅覚は誰よりも鋭い。

B「重要なのは、モバイルバッテリーにも充電が必要だということです」

A「当たり前だろ」C「なんだこの人」

B「スマホの充電を忘れる人間に、モバイルバッテリーの充電はできません」

真剣な顔で言い切るBに会議室がざわつく。すごい説得力だ。

B「だから結局、困った時に外でぱっと借りられる方が便利なんですよ。これが今どきのバッテリーとの付き合い方とも言える」

B「僕は出張も多いんで、荷物をなるべく減らしたいんですよね。飛行機へのバッテリーの持ち込みも厳しいから、どこに入れたっけって毎回ソワソワしちゃう」

C「確かに。荷物検査のとき何も悪いことしていないのに緊張するんだよな」

結論としては、「バッテリーの充電が面倒」「飛行機への持ち込みが厳しい」の2点から、ブルーベリーさんはレンタル推しだ。

ガジェットオタクAの主張

A「でもさ、レンタルって毎回お金かかるじゃん。30分165円でしょ？」

（※CHARGESPOT 2026年6月の料金）

A「週5で使ったら月3,300円。1年で39,600円。所有なら4,000円のバッテリーを3年使えば、年間約1,333円ですよ。コスパで約30倍負けてる」

Aがまくしたてる。ケーキが輝いている。

C「いや週5は使わんだろ」

D「週5は使わんですね。バッテリーじゃなくスマホ買った方がいい」

B「CHARGESPOTってサブスクあるから最大月2,340円だよ」

A「うるさい！」

やや押し負けているものの、所有派の根底には「1回買えば終わり」という強烈なコスパ感があるのは事実だ。一方、レンタル派はそもそも「毎日使うほど充電を切らさない」という前提に立っている。

A「あと、所有派の楽しみはスペック選びだよ。容量、出力、サイズ。自分のスマホとの相性、PD対応か、PPS対応か、GaN採用か……」

止まらない。Aはガジェットオタクでもあるのだ。

A「20,000mAhでPD65W対応、これくらいないとMacBookも充電できないんですよ。あとパススルー充電もあるといい、コンセントに繋いだまま使えるから--」

B「それって4,000円で買えるの？」

A「……」

所有派には「コスパで殴る派」と「スペックで殴る派」がいて、その両者が同じ口から出てくる現象が稀に観測される。結論として、週5でバッテリーが切れる“瀕死スマホユーザー”やガジェオタには、所有が向いているという主張だ。

おしゃれギャルDの主張

おもむろにバッグを置くD。

C「……これは？」

D「見ての通り、私のバッグですね。最近の可愛いバッグは軒並み小さいんです！これにリップ、スマホ、財布、ハンカチ、ファンデ……バッテリーは入りません」

C「こんなちっさいバッグで生きていくなんて……俺のリュックの50分の1なんじゃないか」

B「何も入らなそうなのに、逆にこんなに入るなんてすごい」

D「私がレンタル派の一番大きい理由ですね。重たい大きいバッグは持ちたくないんですよ。身軽に好きなファッションで過ごしたいじゃないですか」

たしかに、筆者も気合いを入れて出かける勝負の日に、でかいバッグは持ちたくない。ファッションを楽しみたい日はレンタルがいいな。

D「あと、バッテリーの爆発も怖いんですよ。私の最寄りの沿線では毎日アナウンスが流れてます。CHARGESPOTは危ないバッテリーを察知してちゃんと管理してくれてるらしくて」

C「俺、それ本当に怖いんだよ！ 前、実はバッテリーを落としてさ」

A「落として変形したならマジで危ないから、回収ボックスに持って行った方がいい。中央線を止めないでくれ」

中央線在住のAとC。中央線が止まると本当に地獄なため、Cのバッテリーを没収することに決まった。

ギャルDは、「おしゃれに身軽でいたいから」「爆発が怖い」という理由でレンタルを選択。

アウトドア派のCは……

C「俺、自然のアクティビティが好きなんですよ。海、登山、秘境（？）。自前のバッテリーを持っていかないといけないんですよね〜」

自然の中でのアクティビティが好きなC。

B「確かにキャンプとか登山とかはバッテリーが必要ですね。山にCHARGESPOTあったら逆に怖いですよ」

A「いい写真だな〜」 D「どれが秘境ですか？」

Cの山の写真を見る一同。

C「待ち受けも山です（笑）」

D「え」

B「おい、アプリ入ってるじゃねえか！」

C「触らないでください！！！！」

所有派のC、まさかのCHARGESPOTユーザー。

D「そういえば、Cくんが飲み会のときに借りてるの、見たことあります」

C「正直、飲み会のときはめっちゃ借りてますね」

A「俺のいちごケーキ！！！」

結論が出た。

要するに、所有もレンタルも、どちらも正解。自分のライフスタイル次第である。

筆者も、山登りの際にはモバイルバッテリーを持ち、普段の生活ではレンタルもうまく利用していきたいと思う。

「結局どっちなんだよ」という人のために、タイプ別にまとめておきます。

タイプ別・モバイルバッテリーのおすすめ

モバイルバッテリーの選び方：所有 vs レンタル比較表

所有モバイルバッテリーがおすすめな人

毎日スマホをヘビーに使うユーザー、登山やキャンプなど電源のない場所に頻繁に行く人、災害への備えを重視している人、スペック選びそのものを楽しみたいガジェット好きには、所有がおすすめ。

レンタル（CHARGESPOT）がおすすめな人

バッグを軽くしたい人、出張や旅行が多い人、月に数回程度しか充電切れしない人、本体の充電を忘れがちな人、バッテリーの管理・廃棄が面倒な人には、全国47都道府県・5万台以上のスポットで借りられるCHARGESPOTがおすすめ。

ベストはハイブリッド

普段は身軽にレンタルし、アウトドアや出張時だけ手持ちのバッテリーを持ち出す二刀流が、たぶん一番賢い。

ケーキはスタッフ一同おいしくいただきました。