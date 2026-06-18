旧高松市民病院・旧香川診療所（2010年撮影） 高松市は、災害時における物資の備蓄や、支援物資の受け入れ、避難所への配送を行う新たな拠点を、旧高松市民病院・香川診療所跡地（高松市香川町浅野）に整備することを検討しています。 高松市民病院と香川診療所は、2018年9月に高松市仏生山町甲に移転統合した「みんなの病院」の開院とともに閉院。跡地の利活用について検討が進められてきました。 また高松市は、備蓄物