DAZNは6月18日、期間限定で提供している年間プラン「DAZN Soccer」について新規受付を停止した。「ご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました。当社では本件を重く受け止め、お客様への対応を最優先とするため」と停止理由を説明している。 また「現在、影響を受けた可能性のあるお客様の特定を進めており、対象となる