DAZNは6月18日、期間限定で提供している年間プラン「DAZN Soccer」について新規受付を停止した。「ご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました。当社では本件を重く受け止め、お客様への対応を最優先とするため」と停止理由を説明している。

また「現在、影響を受けた可能性のあるお客様の特定を進めており、対象となるお客様には順次メールにてご案内を差し上げます。対象となるお客様への具体的な対応内容につきましては、本日中に改めてご案内いたします」とし、「お客様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

DAZN Soccerは、4月21日から提供しているサッカーコンテンツに特化したプラン。年間契約の月々払いでのみ提供されており、月額2,600円、年間総額31,200円でDAZNで配信されるサッカーコンテンツを視聴できるが、1年間は解約できない。7月20日までに加入すると最初の3カ月間は月額980円となるキャンペーンも展開されている。

しかし同プランを巡っては、5月30日から6月11日20時までの間、月額プランと受け取れる記載がなされていたことが発覚。その後の問い合わせ対応でも一部の利用者に混乱を招く案内があったとして、DAZNはすでに13日の時点で謝罪していた。