株式会社バンダイナムコピクチャーズは、株式会社バンダイナムコエクスペリエンスおよび株式会社バンダイナムコアミューズメントとともに、2026年6月19日(金)に「バンダイナムコ Cross Store 東京」内に、アニメ「ケロロ軍曹」のオフィシャルストア「ケロッ！とマート」をオープンする。【画像】「ケロロ軍曹」オフィシャルストアがオープン！タオルやピンバッジなど新商品も登場「ケロッ！とマート」は、「ケロロ軍曹」関連商品を