¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡Ö¥±¥í¥Ã¡ª¤È¥Þ¡¼¥È¡×ÃÓÂÞ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»£±Æ²ñ¤â
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯6·î19Æü(¶â)¤Ë¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store Åìµþ¡×Æâ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡Ö¥±¥í¥Ã¡ª¤È¥Þ¡¼¥È¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¿·¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì
¡Ö¥±¥í¥Ã¡ª¤È¥Þ¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡×´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢ÇîÂ¿Å¹¤ËÂ³¤¯2Å¹ÊÞÌÜ¤Î¾ïÀßÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤àÂ¿ºÌ¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤µ¤é¤ËÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤·¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ
¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Öº£¼£¥Ï¥ó¥«¥Á¥¿¥ª¥ë¡×(990±ß)¤È¡Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡×(³Æ880±ß)¤òÈÎÇä¡£¤Þ¤¿¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¡ÖLunch Time series¡×¡¢¡ÖGood night series¡×¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¥±¥í¥í·³Áâ¸ø¼°¡Ö¥±¥í¥í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÅù¿ÈÂç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(¥±¥í¥í¡¦¥¿¥Þ¥Þ¡¦¥®¥í¥í¡¦¥¯¥ë¥ë¡¦¥É¥í¥í)¡×¤ò°ìÈÌ²Á³Ê(³Æ1Ëü1875±ß)¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥±¥í¥í¥í¥ÜMk-II(¥Æ¥£¥¿¡¼¥ó¥º¥«¥é¡¼)¡×¤òºÇÂ®ÈÎÇä¡ª
¥±¥í¥í·³Áâ¥×¥é¥â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥±¥í¥í¥í¥ÜMk-II¡×¤ÎÆÃÊÌÈÇ¡Ö¥Æ¥£¥¿¡¼¥ó¥º¥«¥é¡¼¡×¤¬¡¢6·î26Æü(¶â)¤«¤é¤Î·à¾ìÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¤ÆºÇÂ®ÈÎÇä¡£¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥±¥í¥í·³Áâ¥×¥é¥â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥±¥í¥í¥í¥ÜMk-II(¥Æ¥£¥¿¡¼¥ó¥º¥«¥é¡¼)
²Á³Ê¡§2200±ß
¢¨¹ØÆþ¸Ä¿ô¤Ï1¿Í1²ñ·×¤Ë¤Ä¤2¸Ä¤Þ¤Ç
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢£¥±¥í¥í¡õ¥¿¥Þ¥Þ¤Ë²ñ¤¨¤ë¡ª¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»£±Æ²ñ¤ò³«ºÅ¡ª
¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢6·î19Æü(¶â)¡Á6·î21Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¡¢¡Ö¥±¥í¥í¡×¡Ö¥¿¥Þ¥Þ¡×¤È¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»£±Æ²ñ¤ò³«ºÅ¡£°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¡ã¼Â»ÜÆü¡¦»þ´Ö¡ä
¡¦6·î19Æü(¶â)¡§(1)13»þ¡Á ¥±¥í¥í¡¿(2)16»þ¡Á ¥¿¥Þ¥Þ(³Æ²ó40¿Í)
¡¦6·î20Æü(ÅÚ)¡§(1)13»þ¡Á ¥±¥í¥í¡¿(2)16»þ¡Á ¥¿¥Þ¥Þ(³Æ²ó40¿Í)
¡¦6·î21Æü(Æü)¡§(1)13»þ¡Á ¥±¥í¥í¡¦¥¿¥Þ¥Þ¡¿(2)16»þ¡Á ¥±¥í¥í¡¦¥¿¥Þ¥Þ(³Æ²ó30¿Í)
¡ã»²²Ã¾ò·ï¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢¡Ö¥±¥í¥Ã¡ª¤È¥Þ¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤ÀÇ¹þ2000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢»²²ÃÀ°Íý·ô¤ò1Ëç¿ÊÄè¡£
¢¨6·î21Æü(Æü)¤Î¤ß¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤ÀÇ¹þ3000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×
¢¨»£±Æ²ñ¤Î»²²Ã¤Ï1¿Í³ÆÆü1²ó¤Þ¤Ç
¢¨À°Íý·ô¤ÏÅöÆüÊ¬¤Î¤ßÍ¸ú
¢¨Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î»²²Ã¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í¿ôÊ¬¤ÎÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×(À°Íý·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤1¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤Ç)
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-3 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Þ¡¼¥È¥Ó¥ë3³¬ ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store Åìµþ Æâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á21»þ
ÄêµÙÆü¡§ÊìÂÎ»ÜÀß¤ÎÄêµÙÆü¤Ë½à¤º¤ë
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¢£¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1999Ç¯¤è¤ê¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥¨¡¼¥¹¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è²È¡¦µÈºê´Ñ²»¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡£2004Ç¯4·î¤Ë¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2024Ç¯4·î1Æü¤Ë¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á²½20¼þÇ¯¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈºÆ»ÏÆ°¤ò¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á20¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2010Ç¯°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢·à¾ìÈÇ¿·ºî¡Ø¿··à¾ìÈÇ¡ù¥±¥í¥í·³Áâ Éü³è¤·¤ÆÂ®¹¶ÃÏµåÌÇË´¤Î´íµ¡¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤¬6·î26Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£
(C)µÈºê´Ñ²»¡¿KADOKAWA¡¦BNP¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦NAS¡¦BV
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¿·¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì
¡Ö¥±¥í¥Ã¡ª¤È¥Þ¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡×´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢ÇîÂ¿Å¹¤ËÂ³¤¯2Å¹ÊÞÌÜ¤Î¾ïÀßÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤àÂ¿ºÌ¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤µ¤é¤ËÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤·¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ
¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Öº£¼£¥Ï¥ó¥«¥Á¥¿¥ª¥ë¡×(990±ß)¤È¡Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡×(³Æ880±ß)¤òÈÎÇä¡£¤Þ¤¿¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¡ÖLunch Time series¡×¡¢¡ÖGood night series¡×¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¥±¥í¥í·³Áâ¸ø¼°¡Ö¥±¥í¥í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÅù¿ÈÂç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(¥±¥í¥í¡¦¥¿¥Þ¥Þ¡¦¥®¥í¥í¡¦¥¯¥ë¥ë¡¦¥É¥í¥í)¡×¤ò°ìÈÌ²Á³Ê(³Æ1Ëü1875±ß)¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥±¥í¥í¥í¥ÜMk-II(¥Æ¥£¥¿¡¼¥ó¥º¥«¥é¡¼)¡×¤òºÇÂ®ÈÎÇä¡ª
¥±¥í¥í·³Áâ¥×¥é¥â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥±¥í¥í¥í¥ÜMk-II¡×¤ÎÆÃÊÌÈÇ¡Ö¥Æ¥£¥¿¡¼¥ó¥º¥«¥é¡¼¡×¤¬¡¢6·î26Æü(¶â)¤«¤é¤Î·à¾ìÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¤ÆºÇÂ®ÈÎÇä¡£¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥±¥í¥í·³Áâ¥×¥é¥â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥±¥í¥í¥í¥ÜMk-II(¥Æ¥£¥¿¡¼¥ó¥º¥«¥é¡¼)
²Á³Ê¡§2200±ß
¢¨¹ØÆþ¸Ä¿ô¤Ï1¿Í1²ñ·×¤Ë¤Ä¤2¸Ä¤Þ¤Ç
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢£¥±¥í¥í¡õ¥¿¥Þ¥Þ¤Ë²ñ¤¨¤ë¡ª¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»£±Æ²ñ¤ò³«ºÅ¡ª
¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢6·î19Æü(¶â)¡Á6·î21Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¡¢¡Ö¥±¥í¥í¡×¡Ö¥¿¥Þ¥Þ¡×¤È¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»£±Æ²ñ¤ò³«ºÅ¡£°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¡ã¼Â»ÜÆü¡¦»þ´Ö¡ä
¡¦6·î19Æü(¶â)¡§(1)13»þ¡Á ¥±¥í¥í¡¿(2)16»þ¡Á ¥¿¥Þ¥Þ(³Æ²ó40¿Í)
¡¦6·î20Æü(ÅÚ)¡§(1)13»þ¡Á ¥±¥í¥í¡¿(2)16»þ¡Á ¥¿¥Þ¥Þ(³Æ²ó40¿Í)
¡¦6·î21Æü(Æü)¡§(1)13»þ¡Á ¥±¥í¥í¡¦¥¿¥Þ¥Þ¡¿(2)16»þ¡Á ¥±¥í¥í¡¦¥¿¥Þ¥Þ(³Æ²ó30¿Í)
¡ã»²²Ã¾ò·ï¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢¡Ö¥±¥í¥Ã¡ª¤È¥Þ¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤ÀÇ¹þ2000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢»²²ÃÀ°Íý·ô¤ò1Ëç¿ÊÄè¡£
¢¨6·î21Æü(Æü)¤Î¤ß¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤ÀÇ¹þ3000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×
¢¨»£±Æ²ñ¤Î»²²Ã¤Ï1¿Í³ÆÆü1²ó¤Þ¤Ç
¢¨À°Íý·ô¤ÏÅöÆüÊ¬¤Î¤ßÍ¸ú
¢¨Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î»²²Ã¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í¿ôÊ¬¤ÎÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×(À°Íý·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤1¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤Ç)
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-3 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Þ¡¼¥È¥Ó¥ë3³¬ ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store Åìµþ Æâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á21»þ
ÄêµÙÆü¡§ÊìÂÎ»ÜÀß¤ÎÄêµÙÆü¤Ë½à¤º¤ë
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¢£¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1999Ç¯¤è¤ê¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥¨¡¼¥¹¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è²È¡¦µÈºê´Ñ²»¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡£2004Ç¯4·î¤Ë¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2024Ç¯4·î1Æü¤Ë¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á²½20¼þÇ¯¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈºÆ»ÏÆ°¤ò¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á20¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2010Ç¯°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢·à¾ìÈÇ¿·ºî¡Ø¿··à¾ìÈÇ¡ù¥±¥í¥í·³Áâ Éü³è¤·¤ÆÂ®¹¶ÃÏµåÌÇË´¤Î´íµ¡¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤¬6·î26Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£
(C)µÈºê´Ñ²»¡¿KADOKAWA¡¦BNP¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦NAS¡¦BV
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£