18日未明から午前にかけて、寒河江市でクマの目撃が相次いでおり、現在消防によるドローンでの捜索が行われていますが、発見には至っていません。寒河江市や警察によりますと、18日午前3時50分ごろ、寒河江市寒河江の寒河江工業高校の東側約150メートルの市道で体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。また、9時ごろにも寒河江地内の長岡山配水池南東側でも体長1メートルほどのクマが現れました。さら