6月18日（木）の『アメトーーク！』では、同世代の芸人たちが前からひそかに思っていたことを言い合う「芸人矢印トーーク 〜実は前から思ってたけど…〜」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！スタジオには、屋敷裕政（ニューヨーク）、ヒコロヒー、渡辺銀次（ドンデコルテ）、永見大吾（カベポスター）、ジャンボたかお（レインボー）、狩野英孝、井口浩之（ウエストランド）、赤木裕（たくろう）、蓮見翔（ダ