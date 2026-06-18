『アメトーーク！』で狩野英孝が疑問…「ニューヨークはなにで売れた？」

6月18日（木）の『アメトーーク！』では、同世代の芸人たちが前からひそかに思っていたことを言い合う「芸人矢印トーーク 〜実は前から思ってたけど…〜」が放送される。



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スタジオには、屋敷裕政（ニューヨーク）、ヒコロヒー、渡辺銀次（ドンデコルテ）、永見大吾（カベポスター）、ジャンボたかお（レインボー）、狩野英孝、井口浩之（ウエストランド）、赤木裕（たくろう）、蓮見翔（ダウ90000）、たける（東京ホテイソン）ら芸人たちが集結し、本音をぶっちゃける。

まずはジャンボが、蓮見に「華がないところがかわいい」とズバリ。さらに井口から「でも蓮見はつねに正しいと思われている」と、何をやっても正解になる“センス問題”まで指摘された蓮見が…。

また、「千鳥に憧れて芸人になったけど、無理だとわかった」という赤木は、もしかしたら狩野のような芸風になるかもしれないと思った過去を激白。

一方、狩野は屋敷に、“ニューヨークはなにで売れた？”と疑問をぶつける。

すると、すべての出演番組を見ている“ニューヨークウォッチャー”のジャンボと、単独ライブの常連・蓮見が、それぞれ真逆の持論をぶっちゃけて…。

『M-1グランプリ2025』で準優勝するまで「18年間ダメだった」という渡辺は、ついいろいろと考え過ぎてしまう自分がイヤだと打ち明ける。

そんな渡辺から「うらやましい」と言われたヒコロヒーの魅力とは？

さらに、番組初登場の永見が、井口に鋭い指摘。すると、“センス芸人”と“大阪芸人”にかみつきがちな井口が猛反撃を開始するのだが…。

そんななか、蓮見が蛍原徹に対して思っていたことを発表。なんとも悩ましい質問をぶつけられた蛍原の答えとは？