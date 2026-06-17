米専門メディアが「大谷を除いた場合のMVP」を分析ドジャースの大谷翔平投手がナ・リーグMVP争いで圧倒的な存在感を放つ中、対抗馬となる若き逸材への同情の声が上がった。米野球専門メディア「Just Baseball」は公式X（旧ツイッター）を更新し、大谷を除いた場合のMVP候補について言及。攻守に躍動するカブスの“PCA”ピート・クロウ＝アームストロング外野手のパフォーマンスを大絶賛し、異次元の活躍を続ける大谷の陰に隠れる