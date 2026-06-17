九州各県の高校生が手がけた芸術、文化作品が一堂に集まる総合文化祭が鹿児島市で始まりました。テーマは「きばっど！九州の鼓動未来へ届け」。鹿児島での開催は8年ぶりです。鹿児島市で始まったのは、全九州高等学校総合文化祭の鹿児島大会。テーマは「きばっど！九州の鼓動未来へ届け」です。鹿児島では8年ぶりの開催で、九州、沖縄8県の文化部の高校生が参加しています。文化部を美術・工芸や書道など9つの