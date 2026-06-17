ブラックユーモアで現代社会をぶった斬る"階級逆転"エンタテインメント『億万長者の不都合な終末』（2026年6月19日公開提供：シンカ、TCエンタテインメント配給：シンカ）の本編映像とアザービジュアル2種が公開となった。アザービジュアル「歯が光る男の頭の中 ver.」「資本主義崩壊中！ カオスなモニター室 ver.」『億万長者の不都合な終末』は、ビリオネア、ミリオネアといった富裕層だけが感染する謎の奇病「リッチフルエ