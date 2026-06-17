持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月17日より、『ねぎ塩レモン豚タン』シリーズ発売記念として、公式SNS(X・Instagram)にて、「ほっともっと電子マネー」や「金芽米10kg」が当たるキャンペーンを開催している。ほっともっと「ねぎ塩レモン豚タン弁当」(920円)6月17日発売の「ねぎ塩レモン豚タン弁当」(920円)は、噛むほどにあふれる旨味が特長の豚タンを、たっぷりのねぎとごま油で香ばしさを際立たせた「ねぎ塩ダレ