藤枝MYFCは17日、FC町田ゼルビアからFW沼田駿也を完全移籍で獲得したことを発表した。1999年4月19日生まれで現在27歳の沼田は左ウイング（WG）を主戦場とするプレーヤー。摂津高校や関西大学を経て2022年にレノファ山口FCに入団しプロキャリアをスタート。2023年2月に町田へ完全移籍で加入。翌2024年7月には鹿児島ユナイテッドFCへの期限付き移籍を経験し、2025シーズンはローンバックで町田へ復帰。明治安田J1リーグ12試合に