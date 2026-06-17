7月26日から、日曜劇場『VIVANT』（TBS系）のシーズン2がスタートする。3年ぶりの放送だ。「俳優の堺雅人さん、阿部寛さん、二階堂ふみさんなどおもだった出演者はそのままです。物語は、国際テロ組織・テントを巡る任務を終えた乃木憂助（堺）のもとに、『別班』の緊急招集を意味する赤い饅頭が届けられる場面から始まるということです。前作に引き続いて大規模な海外ロケがおこなわれたそうで、堺さん、阿部さんはアゼルバイ