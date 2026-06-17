6月17日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、昨日の金融政策決定会合で、日銀が半年ぶりの利上げを決定したというニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「日銀は昨日の金融政策決定会合で、半年ぶりの利上げを決めました。政策金利は1%と、31年ぶりの高さに達し、追加利上げに