6月17日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、昨日の金融政策決定会合で、日銀が半年ぶりの利上げを決定したというニュースについて意見を交わした。

寺島尚正アナ「日銀は昨日の金融政策決定会合で、半年ぶりの利上げを決めました。政策金利は1%と、31年ぶりの高さに達し、追加利上げにも意欲を見せます。

日銀が2025年12月以来となる利上げを決めたのは、中東緊迫で生じた原油高が幅広い品目の値上げに繋がり、インフレの加速を招くリスクが高まったと見ているためとされます。

入院中の植田総裁に代わって会合後に会見した内田副総裁は、『足元の景気は高水準の企業収益や政府の物価高対策などが支えになり、経済が大きく下振れするリスクは一頃よりも低下している』と話しました。

今回の利上げですが、森永さん、どうでしょうこれは？」

森永康平「これはまあ、『良かった・悪かった』っていう話ではなく、タイミングの話ですよ。利上げに関しては僕は大反対なんですけど。タイミングの話だなと思っていて。

まあ要は2週間前ぐらいにですね、『おもらし』をしたわけですよ、日経新聞が『利上げ』みたいな記事を出してましたから。まあそれ自体がおかしいんですけど。で、まあ『おもらし』した以上はですね、昨日利上げするっていうのもある意味既定路線だったわけなんですが。

その『タイミングが良い・悪い』ってのは何の話かっていうと、ちょうどその直前のタイミングでですね、イランとアメリカの和平の合意に向けての覚書っていう話になりまして、原油価格がかなり下がったわけですよね。そのタイミングで言うと、80ドルを一瞬割ってたようなタイミングがあったわけですよ」

寺島「ええ」

森永「で、仮にこの話が進むってなれば、当然80ドルどころか、まあ70ドル台は見えてくるわけですよ。で、今たぶん先物70ドル台に乗ってると思いますけど。

そう考えると、一時期100ドル超えて、120ドルなんて瞬間もあったのを考えるとですね、かなり物価上昇圧力は落ちるはずだと思うんですよ。

もちろんそんなすぐには反映されないとは思いますけれども。そう考えた時に、日銀は『物価が上がってるから利上げ』っていう話なのが、その物価を上げてきた大元の中東の情勢が落ち着きそうだという情報が出てきたものに対して、どうリアクションするのかなっていうのは個人的に見ものでした。

つまり、『おもらし』しちゃってる以上、1%まで上げることはほぼ決まっていた。

ただ、会合自体はそのタイミングでやってないわけですね、昨日終わってるわけですから。

ってことは、そのニュースを受けて、『おもらし』はしたものの、急遽『やっぱり利上げはしない』というような機動的な動きもあるのかななんてのは、ちょっと個人的には期待したんですけど。ただ結局やってしまったというところで。

どうなることかなと思いますよ。だってこれ、あの、仮にですよ、本当にこのまま中東の情勢が落ち着いて原油価格が下がってきたってなった時にですね、どうするつもりなんだろうなっていう。だって別に日銀のおかげで物価が下がったわけじゃないことは明白なわけですよ。

『上げる必要あったの？』っていうところの疑問は残りますよね。

ただ怖いなと思うのが、結果的に中東が落ち着いて物価が下がったってなった時に、全然関係ないのに『ほら、俺たちが利上げしたから物価が下がっただろ』っていう、ふざけた正当化みたいなことが起こりかねないっていう気持ち悪さはありますよね、正直なところ」

寺島「で、市場が注目するのは今後の利上げの方針で。この春の原材料高を踏まえた企業の値上げが秋頃に広がる可能性が高く、次回の利上げ、10月の会合と見込む声も出ていると。このあたりはずっと前から森永さんも指摘されてますよね、『タイムラグがあるんだよ』ということ」

森永「そうですね」

寺島「で、内田副総裁ですが、『利上げを続けて基調的な物価上昇率を2%に着地させる』と強調しましたが、具体的なヒントは出さなかったといいます。

政策対応が遅れて、後から大幅な利上げが必要になる『ビハインド・ザ・カーブ』のリスクを問われると、『政策金利の引き上げを続けて、そうした状態に陥ることがないように適切に運営する』と、このように答えたといいます。

追加利上げもあり得るということなんですが、森永さん、これはどうですか？」

森永「これはもう間違いなくそのつもりだと思いますね。

それは何でかっていうと、日銀が3月に出したデータを見てみますと、中立金利が大体1.1から2.5%の範囲内にあるっていうのを当時出していて。

ただ内田さんは昨日の会見で『中立金利自体には相当なばらつきがあるので、政策運営にはあまり使えない』っていう、牽制はかけてたんですけど。ただ2.5って上限を言っちゃっていますから。

今1じゃないですか。ってことは、マックスまで行こうとすると1.5あるわけですよ。で、1回の会合で0.25%引き上げるっていうのを一般的なものだとすると、『あと何回利上げすんの？』っていう話になってくるわけですよね。

ですから、次回利上げっていうのを見てみると、大体マーケットだと今年10月に次回の利上げ、つまり1.25へ上げるっていう想定になってるんじゃないかなとは思いますね、

今の時点では。もちろんこのあと物価がどう動くかによるとは思いますけれども」

寺島「はい」

森永「ただ日銀は、明らかに今はその物価を上げることを優先すべきだという言い方はしてますよね。

『物価が上がるリスク』と『景気が下がるリスク』、どっちをケアするか、っていう中で、『今の時点では物価が上がるっていうところのリスクを抑えたい』って発想で昨日も発言されてましたから。

そういう意味で言うと、良いか悪いかっていう意見はちょっと僕の個人的な意見は外しといて、多分、年内に追加利上げっていうことを今の時点では想定して動いていて、それはおそらく10月ぐらいになるんじゃないかなとは思います」