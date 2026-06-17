新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月13日（土）から14日（日）にかけて開催された「FIA 世界耐久選手権（WEC）」の第３戦『第94回 ル・マン24時間レース』の決勝レースを国内初となる24時間完全無料生中継で放送した。 日本勢のトヨタが予選下位からの大逆転劇を見せ、フェラーリの４連覇を阻む４年ぶり６度目の総合優勝という歴史的快挙を果たした今回のレース。生中継の番組内では、モデルでタレントの“令和の愛人