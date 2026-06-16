資料四国電力 国が物価高騰対策として行う「電気・ガス料金支援」に伴い、四国電力は低圧供給（家庭など）と高圧供給（企業など）の全ての顧客を対象に、2026年8月分から10月分の電気料金の割り引きを行います。 四国電力は6月2日、電力会社が自由に料金を設定できる「自由料金」の負担軽減措置の実施を決めるとともに、料金の変更に国の認可が必要となる「規制料金」についても経済産業大臣に認可を申請。12日に認可を受