北海道・函館中央警察署は2026年6月16日、函館市美原5丁目に住む無職の男（77）を殺人未遂の疑いで逮捕しました。男は6月15日午後9時から午後10時ごろまでの間に、自宅で同居する妻（70代）の頭部をかなづちで複数回殴打し、殺害しようとした疑いが持たれています。妻はけがをしましたが命に別条はないということです。16日午前6時半ごろ、消防から「被疑者と思われる男からきのう妻の頭を叩いたと通報があった」と警察に連絡があ