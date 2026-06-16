この記事をまとめると ■トラックドライバーは周囲のクルマのドライビングスキルを判断する能力が高めだ ■ウインカーを出す前にブレーキを踏む人などは下手なドライバーといわれる ■同乗者が不安になるような運転は見直すのが得策だ トラックドライバー目線で見る運転が下手な人の特徴 都市部における若者の自動車離れが囁かれているものの、まだまだ自動車大国である我が国、日本。その証拠に、週末にもなると、全国各地の高