40歳になった女優の比嘉愛未。6月15日、自身のInstagramを更新し、そこでの近影が話題となっている。「比嘉さんは《昨日のイベントでは、感謝の気持ちをお伝えするつもりが、逆にたくさんのお祝いの言葉をいただきました。》《こんなにも大勢の方に「おめでとう」を言ってもらえるなんて…本当にしあわせ者です》《これからの日々も、ひとつひとつを大切にしながら思いっきり楽しみ尽くします!!》と、イベントに出席したファンへ