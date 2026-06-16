日本旅行業協会（JATA）は6月16日、パスポートの申請手数料が7月1日から引き下げられるのに合わせ、海外渡航者数2,000万人の回復に向けた会見を都内で開いた。会見には、ダンス＆ボーカルグループ・三代目J SOUL BROTHERSのメンバーで、JATAの海外旅行アンバサダーを務める岩田剛典さんと、お笑い芸人のとにかく明るい安村さんがゲストとして登場。パスポートの申請方法や外務省の海外安全情報配信サービス「たびレジ」をPRした。