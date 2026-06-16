6月15日（日本時間）早朝、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグの日本対オランダ戦がおこなわれた。強豪相手に2対2の引き分けで善戦し、日本中をわかせた。夜には、日本テレビ系で激闘を振り返る特別番組が放送されたが、その内容に不満が起きている。放送されたのは、『「日本対オランダ」FIFAワールドカップ初戦の熱狂シーンすべて見せます!』。「俳優の竹内涼真さんとかまいたちがMCを務め、井桁弘恵