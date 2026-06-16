6月15日、嵐のファンクラブサイトが終了した。5月31日をもって26年の歴史にピリオドが打たれたが、大野智は“タトゥー”の動向が取りざたされ、SNSをざわつかせている。大野は5月末の嵐の東京ドーム公演終了後、STARTO ENTERTAINMENTを退所。ただ、退所後の近況が注目を集めた。「6月11日の『女性セブンプラス』で、大野さんが『DOMOTO（旧KinKi Kids）』の堂本剛さんと『SixTONES』のジェシーさんと飲み会をした姿がキャッチ