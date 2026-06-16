「集まろう言うても、たった3人や」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、ショックな出来事を語った――。岡村隆史○矢部浩之も苦笑「ちょっと、座長が人気ないみたいになってるね」5月31日に座長公演『ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん』の千秋楽を終えた岡村。4日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)で、千秋楽の話題になると、「終わったらバラバラ