時代を切り拓く 新しい時代を自分たちの手で切り拓く─―。 セブン＆アイ・ホールディングス元会長（名誉顧問）の鈴木敏文さんが大事にした経営理念であり、変化の時代をしっかり生き抜く信条でもあった。 経団連常務理事・岩崎一雄の【わたしの一冊】『イノベーションの科学創造する人・破壊される人』 鈴木さんの最大の功績は何と言っても、コンビニ（コンビニエンス