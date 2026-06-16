ZとGR SPORTに乗り比べ トヨタ新型RAV4は純ガソリンエンジンモデルがなくなり、ハイブリッドとプラグインハイブリッドという2種類のパワートレインがラインアップされることになりました。今回試乗するのはプラグインハイブリッドモデルです。グレード展開は2グレードで、ZとGR SPORTとなります。それぞれ走りの味付けも違うという2台を公道で乗り比べました。 ステアリングを握るのは自身も輸入車PHEVオーナーであるというレ